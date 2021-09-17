Ryanair планирует экспансию в Украине, рассчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов

Ирландская авиакомпания Ryanair планирует агрессивную экспансию в Украине, если страна присоединится к соглашению Европейского Союза по открытому небу в ближайшие месяцы, сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора группы Майкла О’Лири.

«Единственный рынок, на который я хотел бы указать, — это Украина ... Я думаю, что мы станем крупнейшим инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому «Открытому небу», — сказал О’Лири в обращении к инвесторам после годового общего собрания компании.

По его оценкам, Украина присоединится к соглашению об открытом небе до конца 2021 года.

О’Лири сказал, что Ryanair в настоящее время осуществляет рейсы из пяти украинских аэропортов на двусторонней основе, но рассчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов, которые уже технически готовы.

Он добавил, что целевая группа пассажиров для Ryanair в Украине — рабочие мигранты, которые, по словам О’Лири, платят в среднем по EUR40 за рейс.

Кроме того, авиакомпания видит потенциал на внутреннем рынке страны.

«Я думаю, что это будет модель, к которой мы будем агрессивно двигаться», — сказал О’Лири.