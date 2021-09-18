В РФ снова начало расти число случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 329, до 7 254 754. Впервые с 22 августа количество новых случаев за сутки превысило 20 тыс., сообщили журналистам в субботу в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 791 днем ранее, до 197 425.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется более 6000 случаев заболевания коронавирусом.