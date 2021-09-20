Китайцы разработали конкурента электрической фуры Tesla Semi

Китайская компания DeepWay, учрежденная ИТ-гигантом Baidu и американским локализатором программного обеспечения Lionbridge, представила новый электрический грузовик Xingtu. Автомобиль, производство которого начнется в 2023 году, сможет составить конкуренцию Tesla Semi.

Автомобиль оснастили системой автономного управления, работающей на основе 10 камер, 3 инфракрасных датчиков и еще нескольких радаров, сканирующих дорожную ситуацию на расстоянии до 1 километра. Искусственный интеллект базируется на мощном компьютере, способном совершать до 500 трлн операций в секунду.

Система автоматического управления соответствует автопилоту третьего уровня: автомобиль может полностью самостоятельно передвигаться по определенным маршрутам. В дальнейшем разработчики собираются довести систему до четвертого уровня: грузовик сможет ездить без вмешательства человека, но при этом сохранит внешние элементы управления.

При максимальной загрузке в 49 тонн комплект аккумуляторов на 450 кВт-ч обеспечит запас хода в 300 км на одном заряде.

Ранее компания Baidu представила свою первую машину, которую в компании называют «робомобилем». Концепт-кар под названием Apollo получил полностью беспилотную систему, а также салон без внешних органов управления, в том числе без руля и педалей.

Планов по серийному выпуску подобных машин китайцы пока не озвучили. При этом Baidu в первой половине 2021 года запустила в КНР собственный сервис автоматических такси под названием Go Robotaxi, который открыл свои филиалы в мегаполисах Пекин, Чанша, Гуанчжоу и Цанчжоу. Машины, передвигающиеся в автономном режиме, уже перевезли более 400 тыс. пассажиров, а общее пройденное расстояние превысило 14 млн километров.