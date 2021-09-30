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Geely создаст сеть станций быстрой замены батарей электрокаров

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Geely создаст сеть станций быстрой замены батарей электрокаров

Китайская компания Geely к 2025 году намерена запустить в Китае сеть из 5 тыс. станций для быстрой замены тяговых батарей в электрокарах. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Работа над новой технологией под названием E-Energee началась в 2017 году, когда Geely собрала специальную команду инженеров из более чем 1 тыс. человек. В рамках исследований китайцы зарегистрировали несколько сотен патентов на изобретения в области способов быстрой замены батарей, а также разработки специальных автомобилей с конструкцией, позволяющей оперативно снять аккумуляторный модуль и поставить его на подзарядку.

Первая такая станция появилась в мегаполисе Чунцин на юго-западе Китая в сентябре прошлого года. На данный момент подобные электрические «заправки» уже есть в десяти провинциях КНР, а через три года их количество по всей стране достигнет 5 тыс.

Заменить аккумулятор на электрокаре можно не выходя из автомобиля. Водителю необходимо зарегистрироваться и оплатить услугу в онлайн-режиме при помощи смартфона, а после этого приехать на станцию, где батарею заменят менее чем за минуту.

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По данным аналитиков Boston Consulting Group, за прошлый год доля мирового рынка электромобилей увеличилась до 12%, тогда как годом ранее составляла 8%. Как ожидается, в 2025 году на долю автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, в том числе таких, которые работают на топливных элементах, придется 47% новых машин, продаваемых по всему миру.

Geely, электроавтомобиль
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