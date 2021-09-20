Байден заявит в ООН о новой внешней политике США

По словам американского представителя высокого ранга, президент США намерен заявить о том, что новый этап будет характеризоваться «решительным соперничеством с великими державами, но не новой холодной войной»
Президент США Джо Байден в своем выступлении на Генассамблее ООН заявит о том, что США вместе с завершением своей двадцатилетней войны в Афганистане переходят к новому этапу в своей внешней политике, который будет характеризоваться интенсивной дипломатией. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.
«Центральной темой речи станет мысль о том, что мы закрываем главу двадцати лет войны в Афганистане и открываем главу интенсивной дипломатии», — сказал он.
По словам ведущего брифинга, Байден намерен заявить о том, что этот новый этап будет характеризоваться «решительным соперничеством с великими державами, но не новой холодной войной». «Президент Байден заявит завтра, что он не верит в понятие новой холодной войны, при которой мир был бы разделен на блоки», — добавил представитель администрации.
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