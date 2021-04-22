СМИ узнали о планах Байдена признать геноцид армян

Президент США Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
По ее информации, соответствующее заявление глава Белого дома может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида.
Газета подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары. По данным WSJ, представитель посольства Турции в Вашингтоне пока не прокомментировал сведения ее источников.
Предшественник Байдена республиканец Дональд Трамп избегал упоминания слова «геноцид» в своих заявлениях, касавшихся событий 1915 года. Барак Обама (2009-2017), в администрации которого Байден занимал должность вице-президента, также избегал этого определения. В 2019 году Сенат и Палата представителей Конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали трагедию 1915 года в Османской империи как геноцид армян. Это вызвало резкое недовольство Анкары.
24 апреля ежегодно в Армении проходит День памяти жертв геноцида армян. До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 млн человек. В 1915 году в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1,5 млн армян. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина «геноцид» и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.
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