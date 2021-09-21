В РФ зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812 против 778 днем ранее, до 199 808. Об этом сообщили во вторник журналистам в меситном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число умерших превысило 800 впервые с 26 августа, когда штаб сообщил о 820 смертях.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 179, до 7 313 851.