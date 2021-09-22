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Европейцы считают, что между США и Китаем с Россией уже идет холодная война

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Европейцы считают, что между США и Китаем с Россией уже идет холодная война

Большинство европейцев считают, что между США и их геополитическими противниками — Китаем и Россией — уже идет холодная война. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Европейским советом по международным отношениям (ECFR) в 12 европейских странах.

По данным опроса, 62% европейцев считают, что идет холодная война между США и Китаем, и 59% уверены, что такая война идет между США и Россией. При этом лишь 15% европейцев думают, что их собственная страна тоже ведет холодную войну с Китаем, а 25% опрошенных считают, что их страна ведет такую войну с Россией. Больше всего тех, кто уверен, что между его страной и Россией идет холодная война, оказалось в Польше — 44%. Больше всего тех, кто не разделяет такую точку зрения, оказалось в Венгрии: 91% опрошенных венгров сказали, что никакой холодной войны с Китаем или Россией их страна не ведет. Аналогичное мнение высказали 80% респондентов в Болгарии, 79% в Португалии и 78% в Австрии.

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Но в то время как многие европейцы сомневаются в наличии конфронтации между своим правительством и Китаем или Россией, у них больше уверенности в том, что институты ЕС находятся в состоянии холодной войны с Россией (44%) или Китаем (31%).

Россия, США, ЕС
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Среда, 22 сентября 2021
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