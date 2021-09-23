Байден поедет в Рим на саммит Группы двадцати

Президент США Джо Байден намерен принять участие в саммите Группы двадцати, который, как планируется, пройдет в Риме в конце следующего месяца. Об этом сообщил в среду американский информационный портал Axios.

По словам его источников, американский лидер «планирует посетить саммит „двадцатки“ в Риме в конце следующего месяца». После этого он отправится на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она пройдет в шотландском Глазго в ноябре.

Саммит Группы двадцати, как планируется, состоится в столице Италии с 30 по 31 октября.

Белый дом заявил в среду, что Байден встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном «в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее на брифинге не уточнила, где именно пройдет встреча. Она упомянула в связи с этим о предстоящих международных совещаниях в Европе, на которые собирается ехать американский лидер.