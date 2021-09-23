Милевский завершил карьеру футболиста

Украинский футболист Артем Милевский объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Милевского.

«Мастера, всем привет. Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго от этого уходил, долго этого боялся. У меня были варианты, были предложения, но, наверное, я сказал себе: «Хватит!», — заявил Милеский.

Отметим, что последним клубом Милевского стал украинский «Минай», за который нападающий провел 10 матчей, но ни разу не забив гол.

В первую очередь форвард известен по выступлениям за киевское «Динамо», в составе которого забил 84 мяча и отдал 54 результативных передач в 241 матче.

Также выступал за турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно», венгерскую «Кишварду» и «Динамо» Брест из Беларуси.

За сборную Украины Милевский провел 50 матчей и забил восемь голов. В составе национальной команды он играл на чемпионате мира-2006 и Евро-2012.