Власти Китая поручили местным властям готовиться к банкротству крупнейшего девелопера

Китайские власти поручили местным органам управления готовиться к возможному банкротству девелоперской компании Evergrande Group. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее данным, правительствам провинций было поручено в случае такого развития событий постараться уменьшить влияние краха компании на экономику страны, а также предотвратить массовые протесты. Для наблюдения за настроениями в обществе в регионах, согласно плану администрации, сформируют специальные команды из сотрудников правоохранительных органов.
Объем долговых обязательств Evergrande достиг критической отметки, в связи с чем возник риск банкротства. 14 сентября Evergrande Group сообщила на Гонконгской фондовой бирже, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около $145 млн). Согласно заявлению, это может привести к перекрестному дефолту (невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому), что негативно отразится на деятельности Evergrande Group. По данным газеты South China Morning Post, второй по величине акционер Evergrande — гонконгская Chinese Estates Holdings — может продать свою долю в компании.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило в четверг, что подразделение Evergrande, которое производит электромобили, задержало выплату зарплаты некоторым своим сотрудникам и не заплатило ряду поставщиков за полученное оборудование.
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