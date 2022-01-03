Биржа Гонконга приостановила торги акциями застройщика Evergrande

Китайский холдинг Evergrande Group сообщил утром 3 января, что приостанавливает торги акциями в Гонконге в ожидании публикации «внутренней информации». Других подробностей компания не сообщила.

Компания уже приостанавливала торги акциями в октябре 2021 года — бумаги компании нельзя было продать или купить на бирже в течение трех недель. В то время Evergrande пыталась завершить продажу контрольной доли в своем подразделении по управлению недвижимостью Property Services Group за 20 млрд гонконгских долларов ($2,6 млрд). Однако сделка сорвалась.

У холдинга Evergrandе самый большой размер долга в мире. Долговые обязательства компании превышают $300 млрд. По данным Bloomberg, объем долларовых облигаций в обращении составляет около $19,2 млрд, а объем внутренних долговых обязательств — $8,4 млрд.

В начале декабря китайская компания уже пропустила крайний срок выплаты купонов по долларовым облигациям на сумму $82,5 млн. В конце декабря 2021 года холдинг Evergrande снова не смог вовремя выплатить купоны по двум долларовым выпускам облигаций. Владельцы бумаг должны были получить выплаты 28 декабря, в том числе $50,4 млн по облигациям с погашением в 2023 году и $204,8 млн по облигациям с датой погашения в 2025 году. Однако этого не произошло.

В декабре компания Evergrande создала комитет по управлению рисками, в который вошли представители государственных компаний, и заявила, что будет активно взаимодействовать со своими кредиторами.

В эти выходные власти острова Хайнань потребовали от Evergrande снести 39 многоквартирных домов площадью более 435 тыс. кв. м за 10 дней, потому что разрешение на строительство было получено незаконно.

По данным аналитиков Citigroup, в декабре 2021 года продажи Evergrande упали на 99% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и оказались на 7% ниже, чем в ноябре. На фоне проблем с выплатами по долгам за последние 12 месяцев акции компании Evergrand упали на 89% — до 1,6 гонконгских доллара.