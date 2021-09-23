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Суд Лондона не признал юрисдикцию по делу Жеваго и «Финансов и Кредита»

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Суд Лондона не признал юрисдикцию по делу Жеваго и «Финансов и Кредита»

Суд Лондона не признал свою юрисдикцию в иске Фонда гарантирования вкладов физлиц и банка «Финансы и Кредит» против акционера Константина Жеваго в деле 600 млн долларов.

Об этом сообщила пресс служба ФГВФЛ.

В Фонде заявили, что 23 сентября 2021 Высоким Судом Англии и Уэльса было объявлено решение о рассмотрении заявления о всемирном арест активов акционера банка Константина Жеваго в рамках иска о взыскании ущерба, нанесенного им банка.

Судья пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства Фонда и Банка указывают на наличие достаточных оснований выдать приказ о всемирном арест активов акционера банка.

В то же время, суд убежден, что он не юрисдикции для рассмотрения этого дела, ведь есть потребность применять украинское законодательство, «в котором он не является экспертом».

«Учитывая текст решения, очевидно, что у суда не было сомнений в причастности акционера банка и остальных ответчиков к нанесению банку ущерб», — отметил Виктор Новиков, заместитель директора-распорядительницы Фонда.

Это — второй подобный кейс судов с экс-владельцами банков. Аналогичным путем пошел Приватбанк, который в первой инстанции Лондонского суд также проиграл вопрос юрисдикции. Однако банк одержал победу в апелляции в октябре 2019 года. Кроме того, активы экс-акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова попали под всемирный арест еще в 2017 году.

Напоминаем, в феврале 2021 года Фондом было инициировано иск на сумму 582,5 млн долларов о взыскании причиненного банку вреда с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.

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9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что экс-нардепа объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск в производстве, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит».

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк «Финансы и кредит» поручился за нее перед иностранными банками залогом более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов «Финансы и кредит» эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» объявили неплатежеспособным.

Финансы и Кредит, Константин Жеваго, ФГВФЛ
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