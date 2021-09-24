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Аудит «Укрзализныци» выявил рисков и нарушений на 60 миллиардов

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Аудит «Укрзализныци» выявил рисков и нарушений на 60 миллиардов

Государственная аудиторская служба выявила в «Укрзализныце» финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен.

Об этом говорится в отчете ГАСУ о проверке Укрзализныци за 2017-2020 годы, сообщает Марлин.

Речь идет о финансовых нарушениях, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 1,3 млрд грн; рискованных операциях, которые привели к недополучению доходов или лишних расходов на сумму 29,9 млрд грн, могут привести к потерям на сумму 1,6 млрд грн; нарушений в сфере закупок — 21,5 млрд грн, другие нарушения и недостатки — 7,2 млрд гривен.

В 2018 году Укрзализныця должна была закупить грузовые вагоны на сумму в 150 млн долларов США по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Проект начался, однако не был доведен до конца по непонятным причинам. Укрзализныця отказалась от кредитных средств, но заплатила 75 млн грн за транзакцию этих денег, что является лишними затратами компании.

В отчете говорится и о безвозмездном предоставлении услуг УЗ и ее филиалов контрагентами на сумму 108 млн грн, списание 35 млн грн доходов компании за отсутствие претензионной работы юристов УЗ, уплату 113 млн грн санкций за невыполнение Укрзализныцей условий договоров.

В аудиторском отчете упомянуто и о наблюдательном совете компании. На работу членов совета Укрзализныця официально потратила 63 млн грн. Однако аудиторы нашли и другие расходы.

«Вместе с тем без заключения соответствующих актов АО „Укрзализныця“ с корпоративных карт филиала „Центр сервисного обеспечения“ осуществлены расходы на содержание отдельных членов наблюдательного совета на сумму 15 млн грн», — говорится в отчете.

Средства были потрачены на авиабилеты, проживание и питание членов наблюдательного совета.

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В дополнение, компания так и не оплатила 956 млн грн дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018-2019 годы. Таким образом, государство недополучило почти миллиард гривен, а Укрзализныце грозит пеня.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця закончила первое полугодие 2021 года с убытком в 1,4 млрд грн. 2020 год УЗ закончила с убытками в 11,4 млрд грн.

аудит, УЗ
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