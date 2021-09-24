Рада хочет признать депортированными украинцев, принудительно переселённых из Польши после войны

Верховная Рада намерена признать депортированными украинских граждан, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польши.

За соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законы № 2038» в первом чтении проголосовали 294 народных депутата.

Законопроект предлагает внести изменения в законы «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку» и «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, изменения в законы необходимы для восстановления социальной справедливости и осуществления возмещения морального и материального ущерба, предоставления социальных льгот для людей, пострадавших в результате депортации.