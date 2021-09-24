Норвегия отменяет коронавирусные ограничения

Власти Норвегии с 25 сентября отменяют большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом заявила премьер-министр Эрна Сольберг на пресс-конференции.

«Прошел 561 день с тех пор, как мы ввели самые жесткие меры в Норвегии в мирное время ... Теперь пришло время вернуться к нормальной повседневной жизни»,— сказала Сольсберг, которую цитирует Reuters.

Ограничения отменят с 16:00 по центральноевропейскому времени. Гражданам будет разрешено не соблюдать социальную дистанцию, будут разрешены спортивные и культурные мероприятия при полной заполняемости площадок, снова откроются ночные клубы.

По данным Института общественного здравоохранения Норвегии, около 76% жителей страны получили одну дозу вакцины от COVID-19, как 67% населения полностью вакцинированы. По данным университета Хопкинса, в стране с начала пандемии коронавирусом заболели 185 330 человек, умерли 850 человек.

Ситуация с коронавирусом начала ухудшаться в начале весны, власти многих стран ввели жесткие ограничения. В Норвегии в марте суточный прирост заболевших впервые превысил 1 тыс. человек, причем каждый второй случай приходился на Осло.