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В Норвегии троих вакцинированных AstraZeneca медиков госпитализировали с тромбами

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В Норвегии троих вакцинированных AstraZeneca медиков госпитализировали с тромбами

Троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом информирует газета Aftenposten.

«Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре», — отметил Норвежский институт здравоохранения.

Напомним, в Хорватии умерла женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.

Как сообщалось ранее, вчера ряд стран, среди которых Дания, Италии, Норвегии и Исландии, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Норвегия, коронавирус, AstraZeneca
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