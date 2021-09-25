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Илон Маск расстался с певицей Граймс

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Илон Маск расстался с певицей Граймс

Основатель Tesla и SpaсеX Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) расстались после трех лет отношений. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на самого Маска.

«Мы в процессе расставания, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в хороших отношениях», — рассказал Маск.

По его словам, пара распалась из-за того, что Маск большую часть времени проводит в штате Техас, где находятся заводы Tesla и SpaceX, а Граймс живет и работает в Лос-Анджелесе.

Маск и Граймс были вместе с 2018 года. 4 мая 2020 года у пары родился сын, которого родители сначала назвали X Æ A-12. Со слов матери ребенка, «X» в имени — «неизвестная переменная», «Æ» — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а «A-12» — американский высотный самолет-разведчик. Но из-за законов штата Калифорния, запрещающих использовать арабские цифры и символы при регистрации имен, родители переименовали ребенка в X AE A-XII.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска составляет $209 млрд. Он занимает первое место в рейтингах миллиардеров Bloomberg и Forbes.

Илон Маск, Граймс
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