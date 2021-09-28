В Украине более чем в два раза вырос уровень смертности от коронавируса

В Украине показатели уровня смертности от коронавируса выросли более чем вдвое. Такая динамика наблюдается в течение последних двух недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.
«По состоянию на сейчас в среднем за неделю мы имеем 114 умерших за сутки, тогда как на прошлой неделе было 80 умерших за сутки в среднем, а еще неделю ранее — 50. То есть за две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем вдвое», — рассказал Ганиченко.
По словам эксперта, текущий квартал проходит сейчас абсолютно прогнозируемо, а показатель смертности движется по «желтым сценарию».
«Ожидаем, что на конец сентября мы будем иметь около 56-57 тысяч умерших, и этот показатель еще будет ретроспективно обновляться. На конец текущего квартала прогнозы KSE абсолютно сбылись — будем иметь около 58 тысяч летальных случаев», — отметил Ганиченко.
В KSE также предполагают, что три области имеют высокие риски попадания в «красную» зону карантина.
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