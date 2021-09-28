СБУ разоблачила преступную схему на Запорожской таможне

Служба безопасности Украины разоблачила схему злоупотреблений, организованную должностными лицами Запорожской таможни, действия которых нанесли государству многомиллионный убыток.
Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной информации, злоумышленники начали схему еще в 2019 году. Она «основана на сотрудничестве» с недобросовестными предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов. Только по одному из установленных фактов из-за служебной «халатности» чиновников государственный бюджет недополучил почти 42 млн грн.
«Это произошло из-за того, что служащий таможни не выполнил своих обязанности надлежащим образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд. Таким образом, административное производство закрыли на основании истечения сроков наложения взыскания», — отметили в СБУ.
В настоящее время один из сотрудников Запорожской таможни уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные по документированию ряда похожих правонарушений и выявления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме людей.
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