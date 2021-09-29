В Украине впервые с апреля почти 10 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки 28 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 9 666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«За сутки 28 сентября 2021 в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 953, медработников — 204). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 855 человек; летальных случаев — 217; выздоровели — 3 281 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Больше всего новых заражений в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Отметим, что нынешнее значение — это максимум с апреля.

Днем ранее, 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 27 сентября зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 сентября зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 сентября зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 411 622 человека, выздоровело 2 251 352 человека, летальных случаев — 56 080.