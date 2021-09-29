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Расследование «дела Семенченко» завершено

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Расследование «дела Семенченко» завершено

Офис генерального прокурора Украины сообщает о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Украины.

«Расследованием установлено, что с 2018 года на территории города Киева и Киевской области под руководством бывшего народного депутата Украины действовало не предусмотренное законом вооруженное формирование. Оно располагало тренировочную базу военного типа, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Участники постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за рубежом», — говорится в сообщении.

При этом имя народного депутата не указывается, но из выдвигаемых обвинений следует, что речь идет о бывшем народном депутате Украины Семене Семенченко, который вместе с агентом Национального антикорруционного бюро Украины (НАБУ) Евгением Шевченко был руководителем группы.

«Руководителем этого вооруженного формирования организовано, а его участниками в июле 2019 осуществлен террористический акт — выстрел из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в г.Киеве. Кроме того один из основателей этого формирования входил в состав организованной группы, осуществлявшей незаконный ввоз вне таможенного контроля сомнительного качества и комплектации товаров военного назначения для дальнейшей реализации их предприятиям оборонного сектора экономики Украины по завышенным ценам и с нарушением установленных законом процедур закупки», — добавили в Офисе генпрокурора.

Сейчас девяти лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления. Им инкриминируется создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч.2, ч.3 ст.260, ч.2 ст.258, ч.1 ст.263, ч.2 ст.333 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора сообщили, что уголовные производства в отношении девяти других участников этого вооруженного формирования уже раньше были направлены в суд.

Как сообщалось, 24 марта СБУ раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании», деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По данным следствия ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами деятельности группы были Семенченко и Шевченко.

В СБУ заявляли, что после ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

В спецслужбе пояснили, что Семенченко и Шевченко в 2018 году организовали и зарегистрировали на территории одного из иностранных государств частную военную компанию. Вместе с тем СБУ инкриминирует Семенченко «не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял и обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное вооруженное формирование (НВФ)».

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В конце марта Печерский райсуд Киева арестовал Семенченко на два месяца без возможности внесения залога. Свой арест он назвал «провокацией спецслужб Российской Федерации», которая хочет прекратить деятельность кампании, боровшейся с ЧВК «Вагнер» за границей. Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о безальтернативном аресте Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

«Мера пресечения — безальтернативное содержание под стражей — оставлена апелляционным судом в силе», — сообщили тогда в Офисе генпрокурора.

Семен Семенченко, Офис генпрокурора
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