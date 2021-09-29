После прихода талибов к власти в Афганистане подорожал опиум

Приход к власти в Афганистане представителей движения «Талибан» привел к резкому росту цен на опиум и другие наркотики на черном рынке в стране. К такому выводу пришла в среду газета The Times of India.
По ее данным, стоимость опиума увеличилась в Афганистане в три раза после 15 августа, когда талибы взяли под свой контроль Кабул. Контрабандисты платят сейчас местным производителям опиума по $100 за один килограмм, на черном рынке в Европе цена этого наркотика превышает $50 за один грамм.
Влияние на стоимость афганских наркотиков оказывают погодные условия, нестабильная обстановка в Афганистане и закрытие внешних границ, отмечает газета. Однако, по ее информации, рост цены на них производители опиума и его покупатели связывают прежде всего с заявлением в августе представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида о том, что талибы намерены при международной поддержке начать борьбу с незаконным оборотом наркотиков в стране.
Это заставило покупателей наркотиков в Афганистане готовиться к надвигающемуся сокращению производства опиума, спрос на продажу которого увеличился, что привело и к повышению внутренних цен на него, пишет The Times of India. При этом возможное начало борьбы «Талибана» с оборотом наркотиков заставило международную мафию ускорить их вывоз из страны для сбыта за рубежом. Об этом свидетельствует, в частности, захват таможенниками в сентябре в одном из портов индийского штата Гуджарат 3 тонн контрабандного героина из Афганистана.
Выращивание опиумного мака остается единственным источником дохода для большого числа афганских крестьян.
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