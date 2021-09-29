Войти
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
соседи
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»
евроинтеграция
Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

После прихода талибов к власти в Афганистане подорожал опиум

312
После прихода талибов к власти в Афганистане подорожал опиум

Приход к власти в Афганистане представителей движения «Талибан» привел к резкому росту цен на опиум и другие наркотики на черном рынке в стране. К такому выводу пришла в среду газета The Times of India.

По ее данным, стоимость опиума увеличилась в Афганистане в три раза после 15 августа, когда талибы взяли под свой контроль Кабул. Контрабандисты платят сейчас местным производителям опиума по $100 за один килограмм, на черном рынке в Европе цена этого наркотика превышает $50 за один грамм.

Влияние на стоимость афганских наркотиков оказывают погодные условия, нестабильная обстановка в Афганистане и закрытие внешних границ, отмечает газета. Однако, по ее информации, рост цены на них производители опиума и его покупатели связывают прежде всего с заявлением в августе представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида о том, что талибы намерены при международной поддержке начать борьбу с незаконным оборотом наркотиков в стране.

Это заставило покупателей наркотиков в Афганистане готовиться к надвигающемуся сокращению производства опиума, спрос на продажу которого увеличился, что привело и к повышению внутренних цен на него, пишет The Times of India. При этом возможное начало борьбы «Талибана» с оборотом наркотиков заставило международную мафию ускорить их вывоз из страны для сбыта за рубежом. Об этом свидетельствует, в частности, захват таможенниками в сентябре в одном из портов индийского штата Гуджарат 3 тонн контрабандного героина из Афганистана.

Читайте также: В Швеции сняли почти все коронавирусные ограничения

Выращивание опиумного мака остается единственным источником дохода для большого числа афганских крестьян.

Афганистан, Талибан, опиум
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 29 сентября 2021
Вторник, 28 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016