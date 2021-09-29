Аналитики подсчитали «скрытых» должников Китая – РФ на первом месте

Американская исследовательская лаборатория AidData при William & Mary’s Global Research Institute опубликовала доклад, посвященный программе Китая по финансированию проектов за рубежом с 2000 по 2017 год. При этом особое внимание авторы доклада уделяют инициативе «Один пояс — один путь», с началом реализации которой Китай в разы увеличил выдачу кредитов на зарубежные проекты. По данным AidData, главным получателем «скрытых» кредитов у Китая за указанный период стала Россия — $125 млрд. Кредиты были получены преимущественно государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа.

Из доклада следует, что общий размер «скрытых» долгов стран перед Китаем в этот период достиг $385 млрд. Авторы называют эти кредиты скрытыми, так как большая часть из них не учитывается международными рейтинговыми агентствами, и, как отмечает глава AidData Брэд Паркс, «сами правительства сегодня не знают, сколько именно они должны Китаю». При этом у 40 развивающихся стран мира размер долга перед Китаем уже превышает 10% от их ВВП.

Все кредиты поделены авторами доклада на две категории: официальную помощь в развитии (ODA) — займы с намного более выгодными условиями по сравнению с рыночными, направленные преимущественно на развитие инфраструктуры страны, и прочие программы финансирования (OOF) — займы с условиями, почти идентичными рыночным, направленные на демонстрацию усиления сотрудничества страны с Китаем, коммерчески выгодные для Китая проекты или на военные проекты.

Упомянутые в отношении России кредиты относятся к категории OOF. Вслед за Россией в этом списке расположились Венесуэла ($85,5 млрд), Ангола ($40,66 млрд), Бразилия и Казахстан (по $39 млрд).

Проект «Один пояс, один путь» представляет собой концепцию по активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. Программа, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином, должна объединить проекты «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века».