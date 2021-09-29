В Венгрии заявили, что будут сами решать у кого покупать газ

Венгрия — суверенная страна и сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать, выбирает для получения газа тот путь, который безопаснее, заявил в среду венгерский премьер Виктор Орбан на пресс-конференции в чешском городе Усти-над-Лабем.
«Венгрия — суверенная страна, мы сами решаем, у кого покупать газ, и мы сами решаем, каким путем его доставлять. Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность. И никто нам в этом не может советовать», — заявил находящийся с визитом в Чехии Орбан, отвечая на вопрос журналиста в связи с реакцией Украины на заключение нового договора между «Газпромом» и Венгрией о поставках газа в эту страну.
Венгрия и «Газпром» в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
Украина намерена обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход нашей страны. МИД Украины также заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
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