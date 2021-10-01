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Рядом с местом покушения на Шефира прочесали 430 га леса – ничего не нашли

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Рядом с местом покушения на Шефира прочесали 430 га леса – ничего не нашли

Уже десятый день продолжается расследование покушения на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира, оружие пока что не найдено, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Расследование покушения на убийство помощника президента Сергея Шефира продолжается 10-й день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер. И это один из вопросов, который будет поднимать МВД — если бы все камеры были подключены к системе „Безопасная страна“, отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее», — приводит слова Монастырского Департамент коммуникации МВД Украины.

Глава МВД добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления, оружие пока что не найдено.

Как сообщалось, 22 сентября в Обуховском районе Киевской области около 10:20 был совершен обстрел автомобиля, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Экспертиза подтвердила, что в автомобиль попало 18 пуль.

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Правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

МВД, Сергей Шефир
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