Правоохранители снова проводят обыски у подчиненных Кличко

Правоохранители Киева во исполнение постановлений следственного судьи проводят санкционированные обыски в служебных помещениях КП «Киевтеплоэнерго», ЧАО «Киевводоканал», «Консультативно-диагностическом центре» Святошинского района Киева, коммунальных предприятиях по содержанию зеленых насаждений Святошинского района и в подрядных организациях по факту хищений на закупке оборудования.
Как сообщает Киевская городская прокуратура во вторник, в течение 2018-2020 гг. между указанными предприятиями и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования. При этом подрядчик отразил в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 10 млн грн.
Во вторник, 5 октября, на основании постановления суда в помещениях указанный КП и подрядной организации, а также по месту жительства фигурантов начались обыски с целью поиска доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
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