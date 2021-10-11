К подчиненным Кличко пришли с обысками и подозрениями

Киевская городская прокуратура проводит обыски в служебных помещениях департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках уголовного производства о присвоении более 700 тыс. грн путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, должностные лица коммунального предприятия «Спортивный комплекс», подчиненное департаменту молодежи и спорта КГГА, на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивными площадками КП «Спортивный комплекс», которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме.

Указанные действия повлекли убытки территориальной громады на сумму свыше 700 тыс. грн.

В ходе обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.

Вместе с тем в ходе проведения обыска два инженера технического надзора уведомлены о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины и планируется сообщение о подозрении третьему лицу — представителю подрядной организации.