У подчиненных Кличко снова обыски – правоохранители пришли в КП «Киевжилспецэксплуатация»

Столичные правоохранители проводят обыски в помещении коммунального предприятия «Киевжилспецэксплуатация» в рамках расследования уголовного производства по фактам присвоения бюджетных средств, предусмотренных на капитальный ремонт в жилых домах столицы.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, в течение ноября-декабря 2020 года должностные лица «Киевжилспецэксплуатации» по результатам тендерных закупок заключили ряд договоров с подрядными организациями на капитальный ремонт мест общего пользования (подъездов) в жилых домах.
«В дальнейшем, должностные лица КП „Киевжилспецэксплуатация“ и подрядных организаций с целью завладения бюджетными средствами, достоверно зная, что работы в полном объеме не выполнены или выполнены вопреки объемам, предусмотренным тендерной документацией и заключенными договорами, подписали „фиктивные“ акты выполненных работ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе досудебного расследования проверяются факты полноты проведения работ и правильности расходования бюджетных средств подрядными организациями, которые победили в тендерной закупке, объявленной КП «Киевжилспецэксплуатация».
«Так, в жилых домах, где проводился капитальный ремонт мест общего пользования, на основании постановлений следственного судьи проведены осмотры с привлечением экспертов, по результатам которых выявлено завышение объемов и стоимости работ», — отмечают в прокуратуре.
Там уточняют, что 31 августа 2021 года с целью поиска и изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательственное значение для следствия, столичные правоохранители проводят обыски в КП «Киевжилспецэксплуатация».
«Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия с целью установления других участников преступления», — подчеркивают в прокуратуре.
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