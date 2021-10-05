Саакашвили запретили звонить из тюрьмы

Прокуратура Грузии запретила заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили звонить из тюрьмы, заявил адвокат Бека Басилая.

«Прокуратура приняла абсурдное постановление: Саакашвили ограничили осуществление звонков из тюрьмы», — заявил адвокат в эфире местного ТВ.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В интернете появилось видео задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тбилисской квартире. Кадры опубликовал Sputnik Грузия.

На опубликованных кадрах мужчина в гражданском надевает на политика наручники, они стоят рядом с накрытым столом, помимо еды на столе видны две бутылки водки. В помещении также находятся несколько мужчин в гражданской одежде. Перед тем, как Саакашвили выводят из комнаты, ему разрешают допить из стакана на столе.

До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.