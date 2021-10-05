Зеленский утвердил санкции против участников выборов в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций в отношении участников выборов в Госдуму в аннексированном Крыму, а также членов территориальных избирательных комиссий региона. Соответствующий указ главы государства во вторник обнародован на официальном сайте Офиса президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в тексте указа.

В документе содержатся фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных российских политических партий и самовыдвиженцев, 54 членов комиссий Крыма, шести сотрудников ФСБ и одного гражданина Кореи. Всего 95 человек.