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Зеленский утвердил санкции против участников выборов в Крыму

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Зеленский утвердил санкции против участников выборов в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций в отношении участников выборов в Госдуму в аннексированном Крыму, а также членов территориальных избирательных комиссий региона. Соответствующий указ главы государства во вторник обнародован на официальном сайте Офиса президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в тексте указа.

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В документе содержатся фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных российских политических партий и самовыдвиженцев, 54 членов комиссий Крыма, шести сотрудников ФСБ и одного гражданина Кореи. Всего 95 человек.

Крым, санкции, Владимир Зеленский
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