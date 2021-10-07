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Больше всего украинцев считают себя национал-демократами

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Больше всего украинцев считают себя национал-демократами

Национально-демократическое направление больше всего соответствует убеждениям украинцев. В июне 2021 года о поддержке этого идейно-политического направления заявили 17,8% респондентов.

Об этом сообщается в исследрвании Центра Разумкова «Украина: 30 лет на европейском пути».

С большим отрывом на втором месте — социал-демократическое направление (9,3%).

Далее следуют:

Экологическое («зеленые») — 5,0%
Либеральное — 4,2%
Коммунистическое — 3,2%
Социалистическое — 3,1%
Политическое направление, которое включает идеи объединения Украины с Россией — 2,7%
Христианско-демократическое- 2,7%
Национально-радикальное — 1,5%
Национально-коммунистическое — 0,8%

Сумма вариантов ответа «другое», «ни одно», «я не ориентируюсь в политических течениях», «затрудняюсь ответить» набирает половину всех ответов.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке.

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