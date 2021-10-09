В Карпатах уже серьезные морозы

Черногорский горный поисково-спасательный пост информирует, что утром в субботу на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха достигала −9°С.

«По состоянию на 08.30 09.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха −9°С, ветер восточный, 18 м/с», — сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Фейсбуке.

В Киеве с утра +6°С, ясно.