Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг выборов нового руководителя САП

Президент Украины Владимир Зеленский указывает членам конкурсной комиссии на их обязанность провести «как положено» конкурс по избранию нового руководства Специализированной антикоррупционной прокураты.

«Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом», — сообщил Зеленский на своей странице в Твиттере в субботу.

Как сообщалось, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП в субботу, 9 октября, не состоялось из-за отсутствия нескольких членов комиссии.

В свою очередь, посольство США в Украине отметило, что Европейский Союз и США разочарованы задержками избрания руководителя САП и призывают возобновить работу отборочной комиссии.