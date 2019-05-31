Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП – обещает независимость и требует посадок

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность, при этом отмечает, что показателем их способности ответить ожиданиям граждан будет результативность их работы в ближайшие три месяца.
Как сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу, об этом президент заявил на встрече с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким. Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.
Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. «Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев», — говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.
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