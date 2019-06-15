У Зеленского не исключают «перезагрузки» антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский через три месяца инициирует законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупицонной прокуратуры (САП), если их сотрудники не продвинутся в расследовании ряда резонансных дел. Об этом сообщил в субботу заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.
«Президент дал три месяца для того, чтобы сотрудники антикоррупционных структур показали, что могут эффективно работать. Если им это не удастся, то он будет вынужден реагировать путем внесения законодательной инициативы в парламент, и парламент будет принимать решение о возможной перезагрузке одного или двух антикоррупционных органов», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
Рябошапка уточнил, что речь идет о привлечении к ответственности фигурантов «серьезных коррупционных скандалов», например, дела «Укроборонпрома» или «Центрэнерго».
Напомним, что Зеленский 31 мая обсудил с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким предложения о совершенствовании работы антикоррупционных структур. Глава государства тогда подчеркнул, что показателем способности ведомств ответить на ожидания украинцев станут результаты расследования резонансных преступлений в течение трех месяцев.
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