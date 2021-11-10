СНБО обсудил ситуацию с беженцами на границе Беларуси и ЕС

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в среду рассмотрел вопрос беженцев из стран Ближнего Востока, которые находятся на границе Беларуси с Польшей и Литвой, как приоритетный, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали», — сказал Данилов на брифинге в среду по итогам заседания СНБО.
По его словам, это был первый вопрос, рассматривавшийся на СНБО в среду. «У нас произошли предварительные встречи с нашими разведчиками, нашими силовиками. Мы получили информацию. Вчера был доклад сделан президенту и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номер один», — рассказал секретарь СНБО.
На вопрос, будет ли задействованы силы теробороны, Данилов ответил: «Все, что необходимо, будет задействовано».
«Все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы и все будут обязательно их выполнять», — добавил он.
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