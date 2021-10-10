Маск анонсировал выпуск первой Tesla европейской сборки

Первые машины, которые будут выпускать на новой берлинской фабрике Tesla, должны сойти с производственной линии уже в следующем месяце, сказал генеральный директор компании Илон Маск, выступая на заводе в субботу.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Маск надеется получить зеленый свет на начало производства в течение ближайших недель. Последняя консультация относительно этого завода заканчивается 14 октября, после чего Министерство охраны природы Германии примет решение о возможности производства автомобилей.
Министерство экономики в правительстве земли Бранденбург оценило шансы на утверждение начала работы завода в 95%.
Маск также сказал, что объем производства на заводе составит 5 000 или «надеюсь, 10 000» транспортных средств ежедневно.
Некоторые местные жители и экологические группы недовольны подходом Маска, по их словам, он «противоречит немецкой деловой культуре».
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