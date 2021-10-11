Труханова отпустили под залог в 30 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова под залог в 30 млн гривен. Кроме того, он должен сдать паспорт для заграничных поездок
Напомним, что мэра подозревают в присвоении земли в Одессе. Прокуратура просила арестовать Труханова на два месяца с правом внесения залога в 120 млн грн.
Мэр Одессы проходит подозреваемым по делу незаконного завладения активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. Кроме него, подозрение объявили еще 15 лицам.
В частности, подозреваемыми являются одесский бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор.
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