Twitter разрешил удалять подписчиков без предварительной блокировки

Сервис микроблогов Twitter ввел для всех пользователей опцию удаления подписчиков без необходимости предварительной блокировки, при этом исключенные из списка пользователи не будут об этом уведомляться, сообщается на странице соцсети.

«Сейчас тестируем в сети: удалите подписчика, не блокируя его. Чтобы удалить подписчика, перейдите в свой профиль и нажмите «Подписчики», затем щелкните значок с тремя точками и выберите «Удалить этого подписчика», — пояснили в Twitter.

Там также уточнили, что новая опция доступна всем пользователям приложения.

Ранее соцсеть также разрешила пользователям отправлять донаты (пожертвования) в биткоинах. Переводы будут выполняться с помощью сети Lightning Network. Пользователи могут подключить Lightning-кошелек или привязать биткоин-адрес для отправки и получения переводов. В компании уточнили, что комиссию за переводы брать не будут. Так, чтобы отправить донат, нужно нажать на специальный значок слева от кнопки «Читать». После этого пользователю предложат выбрать сервис, через который будет проводиться платеж. Получать и отправлять вознаграждения смогут только совершеннолетние, добавили в Twitter.