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Джоан Роулинг выпустила детскую книгу

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Джоан Роулинг выпустила детскую книгу

Английская писательница и автор романов о Гарри Поттере выпустила детскую книгу «Рождественский поросенок» («The Christmas Pig»).

«Сегодня выходит новая детская книга Джоан Роулинг „Рождественский поросенок“», — написано на официальном сайте Роулинг.

Книга расскажет историю мальчика Джека, который отправляется в волшебное путешествие в Страну Потерь, чтобы победить страшного монстра Потеряху и спасти свою любимую игрушку Поросенка Пока, которого он потерял накануне Рождества. В этом ему поможет другой Поросенок — рождественская игрушка, подаренная родителями взамен утраченной.

На данный момент издательство Hachette опубликовало новую книгу Роулинг в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Индии. В США и Канаде выпуском книги занималось издательство Scholastic. «Рождественский поросенок» уже переведен на 35 языков.

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Джоан Роулинг — одна из самых успешных писательниц современности. Общий тираж ее книг составляет более 500 млн экземпляров, а произведения переведены на 80 языков. Широкую известность и коммерческий успех писательница приобрела благодаря серии книг о Гарри Поттере, выходивших с 1997 по 2007 год. В 2019 году Роулинг стала самой богатой писательницей в мире, по версии журнала Forbes.

книги, Джоан Роулинг
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