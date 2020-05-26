Джоан Роулинг бесплатно опубликует в интернете повесть

Британская писательница Джоан Роулинг по частям опубликует в интернете сказочную повесть под названием «Икабог» (The Ickabog), рукопись которой много лет находилась у нее на чердаке. Об этом сама Роулинг сообщила во вторник на своей странице в Twitter, подчеркнув, что это произведение не имеет отношения ко вселенной, в которой разворачивается действие цикла романов о Гарри Поттере.

О сюжете сказки пока почти ничего не известно. По словам Роулинг, «это история о правде и злоупотреблении властью», написанная больше 10 лет назад, но так и не опубликованная. Начало повести станет доступно в интернете после 15:00 по лондонскому времени (17:00 по Киеву), а остальные главы будут публиковаться каждую неделю. Полный текст произведения можно будет прочитать бесплатно на специально созданном сайте, но в ноябре 2020 года повесть будет издана в бумажной, электронной и аудиоверсиях. Публикация переводов с английского на другие языки ожидается вскоре после этого.

«Больше 10 лет назад я написала не имеющую отношения к другим моим произведениям сказку, которая получила название The Ickabog, — сообщила Роулиг своим поклонникам. — Я всегда хотела опубликовать ее, но после последней книги о Поттере я написала еще два романа для взрослых и после определенных колебаний решила, что они должны увидеть свет следующими. До совсем недавнего времени единственными людьми, читавшими историю про Икабога, были двое моих младших детей».

По словам писательницы, новая бесплатная книга станет подарком для детей и подростков, которые вынуждены проводить время взаперти во время карантина.

Роулинг прославилась на весь мир благодаря серии романов о юном чародее Гарри Поттере. Семь романов поттерианы выходили с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям Роулинг сняты восемь блокбастеров.

В 2011 году вышел в свет роман Роулинг «Случайная вакансия», а в 2013 году — детектив «Зов кукушки», который Роулинг решила выпустить под псевдонимом. К настоящему моменту она написала уже четыре детективных произведения о частном сыщике Корморане Страйке, но в качестве автора на их обложках по-прежнему указан выдуманный британский писатель Роберт Гэлбрейт.