Нуланд назвала продуктивными переговоры в РФ по Украине и минским соглашениям

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала продуктивными переговоры с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком по Украине и минским соглашениям.
«Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе», — приводятся слова Нуланд в Twitter пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца.
Ранее Дмитрий Козак по итогам встречи с Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на Донбассе с учетом совпадения подходов по особому статусу Донбасса. По его словам, состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта. Как отметил Козак, на переговорах было подтверждено, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения.
Нуланд в среду провела также встречу с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым.
Во вторник в МИД РФ прошли переговоры Нуланд с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, которые продолжались более полутора часов. Во встрече, как отметили в МИД РФ, также принял участие замглавы Минобороны России Александр Фомин.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016