Нуланд назвала продуктивными переговоры в РФ по Украине и минским соглашениям

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала продуктивными переговоры с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком по Украине и минским соглашениям.

«Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе», — приводятся слова Нуланд в Twitter пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца.

Ранее Дмитрий Козак по итогам встречи с Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на Донбассе с учетом совпадения подходов по особому статусу Донбасса. По его словам, состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта. Как отметил Козак, на переговорах было подтверждено, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения.

Нуланд в среду провела также встречу с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым.

Во вторник в МИД РФ прошли переговоры Нуланд с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, которые продолжались более полутора часов. Во встрече, как отметили в МИД РФ, также принял участие замглавы Минобороны России Александр Фомин.