Нацгвардейцев перевооружают новыми винтовками

Военнослужащих Национальной гвардии Украины перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

«Сейчас продолжается переоснащение воинских частей Нацгвардии новейшим стрелковым вооружением. Сегодня первый этап переоснащения уже выполнен. Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД (снайперски винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства. РПГ-7 уже заменено на PSRL-1 (РПГ-1) американского производства», — заявил заместитель директора департамента логистики главного управления Нацгвардии Сергей Гриценко.

Отмечается, что из числа бронированное техники, на вооружении уже стоят БТР-3 и БТР-4 украинского производства.

Гриценко уточнил, что переоснащение Нацгвардии осуществляется в согласовании со стандартами НАТО.

В планах Национальной гвардии — обеспечение новейшей техникой и оружием всех воинских частей оперативного назначения.