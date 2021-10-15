В Одессу прибыл потерпевший бедствие корабль ВМС Украины

Потерпевший бедствие в акватории Черного моря корабль военно-морских сил Украины (ВМС) в четверг вечером прибыл в Одессу, сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж локализовал последствия аварийной ситуации и не допустил дальнейшее затопление отсеков корабля.
Также сообщается, что корабль восстановят в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.
Ранее сообщалось, что часть команды поврежденного накануне судна ВМС ВСУ в акватории Черного моря доставлена в пункт постоянной дислокации. Остальная команда и задействованные военные обеспечивают проведение мероприятий по борьбе за живучесть корабля, который буксируется в Одессу.
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