В Одессу прибыл потерпевший бедствие корабль ВМС Украины

Потерпевший бедствие в акватории Черного моря корабль военно-морских сил Украины (ВМС) в четверг вечером прибыл в Одессу, сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж локализовал последствия аварийной ситуации и не допустил дальнейшее затопление отсеков корабля.

Также сообщается, что корабль восстановят в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.

Ранее сообщалось, что часть команды поврежденного накануне судна ВМС ВСУ в акватории Черного моря доставлена в пункт постоянной дислокации. Остальная команда и задействованные военные обеспечивают проведение мероприятий по борьбе за живучесть корабля, который буксируется в Одессу.