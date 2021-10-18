В Польше задержали украинца за перевозку нелегалов из Ирака

В Польше задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака, сообщает пограничная служба в Польше в Twitter.

«Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака», — говорится в сообщении польских пограничников.

Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов.