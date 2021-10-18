Из Беларуси выслали посла Франции

Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост в воскресенье покинул белорусскую территорию по требованию Минска, сообщает французская радиостанция RFI.

Французские дипломаты рассказали, что посол перед отъездом попрощался с сотрудниками посольства.

«МИД Беларуси потребовал, чтобы посол покинул страну до 18 октября», — цитируют парижские СМИ слова неназванного французского дипломата.

По данным белорусских СМИ, де Лакост, ставший послом в 2020 году, так и не встретился с правителем Беларуси Александром Лукашенко, чтобы передать ему копии своих верительных грамот.

Как и другие страны ЕС, Франция не признала победу Лукашенко на президентских выборах 2020 года.