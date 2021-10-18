«Газпром» снова не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину

Российский «Газпром» не стал бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать на следующий месяц «твердые» мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины в объеме 9,8 миллиона кубометров в сутки. Однако это предложение осталось невостребованным, как и на предыдущем аукционе, где предлагались дополнительные мощности на октябрь.

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE уже выросла на 14%, до $1281,9 за тыс. куб. м, на фоне новостей об отказе «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре, свидетельствуют данные торговой площадки.