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Ryanair будет летать из Львова в Манчестер

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Ryanair будет летать из Львова в Манчестер

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair объявила о запуске нового рейса из Львова в Манчестер (Великобритания), который будет курсировать дважды в неделю с 5 ноября 2021 года.

«Как крупнейшая авиакомпания Европы, Ryanair по-прежнему привержена восстановлению европейской авиационной и туристической индустрии путем восстановления связей и увеличения своей сети пассажиров до более чем 225 млн к 2026 году. Поскольку Ryanair принимает еще 55 самолетов Boeing 737-8200 Gamechanger в этом году, зимой мы рады добавить этот новый маршрут из Львова в Манчестер», — цитирует коммерческого директора Джейсона МакГиннесса пресс-служба авиакомпании во вторник.

На данный момент прямые рейсы по этому направлению не осуществляются.

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Как сообщалось, Wizz Air в 2021-2022 намерена запустить 26 новых рейсов из четырех городов Украины и рассчитывает увеличить пассажиропоток на 120%.

Львов, Ryanair, Манчестер
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