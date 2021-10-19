Молдова ищет альтернативу российскому газу

Молдова ищет альтернативные пути импорта газа, продолжая при этом переговоры с «Газпромом», заявила премьер-министра страны Наталья Гаврилица. 1 ноября истекает срок временного контракта страны с «Газпромом», поставки топлива находятся под угрозой.
«Переговоры продолжаются. Могу с уверенностью сказать, что газ у Молдовы будет. Вопрос в том, по какой цене он будет. Мы продолжаем переговоры и с «Газпромом», и на уровне политического руководства России. Мы понимаем, что цены на газ сейчас взлетели. Мы ведем переговоры для того, чтобы заключить взаимовыгодный договор, по выгодной цене«,— сказала Гаврилица на брифинге.
Она добавила, что параллельно Кишинев ведет «переговоры и с Румынией, и с Украиной, и с другими странами, чтобы найти альтернативные источники поставки газа». «Это необходимо прямо сейчас, чтобы компенсировать нехватку газа в октябре. Мы уже получили по новому газопроводу Яссы-Унгены-Кишинев часть газа для того, чтобы сбалансировать давление газа в трубопроводе»,— отметила премьер.
Контракт «Газпрома» и «Молдавгаза» истек 30 сентября. Стороны продлили его действие на месяц. В октябре стоимость газа для Молдавии составляет $790 за 1 тыс. куб. против $550 в сентябре. 13 октября на заседании чрезвычайной комиссии правительства Молдовы по энергетике было принято решение о введении в стране режима «тревоги» или повышенной готовности из-за нехватки и беспрецедентно высоких цен на газ.
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